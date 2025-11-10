Exatlón México | Batalla por la Villa 360 | ¡Refuerzos al ataque! El Equipo Azul busca romper la defensa roja por la Villa 360
El descanso está en juego. Los Rojos defienden con todo la Villa 360, pero los Azules no piensan rendirse… y llegan con refuerzos listos para cambiarlo todo.
La tensión en Exatlón México sube al máximo con una nueva Batalla por la Villa 360, donde El Equipo Rojo lucha por mantener su dominio y seguir disfrutando del tan codiciado descanso. No obstante, El Equipo Azul llega renovado, con dos nuevos refuerzos decididos a cambiar el rumbo de la competencia y recuperar el confort perdido.
