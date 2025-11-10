inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Batalla por la Villa 360 | ¡Refuerzos al ataque! El Equipo Azul busca romper la defensa roja por la Villa 360

El descanso está en juego. Los Rojos defienden con todo la Villa 360, pero los Azules no piensan rendirse… y llegan con refuerzos listos para cambiarlo todo.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

La tensión en Exatlón México sube al máximo con una nueva Batalla por la Villa 360, donde El Equipo Rojo lucha por mantener su dominio y seguir disfrutando del tan codiciado descanso. No obstante, El Equipo Azul llega renovado, con dos nuevos refuerzos decididos a cambiar el rumbo de la competencia y recuperar el confort perdido.

Exatlón México 2026
Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×