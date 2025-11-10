Exatlón México | Batalla por la Villa 360 | ¡Refuerzos al ataque! El Equipo Azul busca romper la defensa roja por la Villa 360

La tensión en Exatlón México sube al máximo con una nueva Batalla por la Villa 360, donde El Equipo Rojo lucha por mantener su dominio y seguir disfrutando del tan codiciado descanso. No obstante, El Equipo Azul llega renovado, con dos nuevos refuerzos decididos a cambiar el rumbo de la competencia y recuperar el confort perdido.