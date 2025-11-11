Linet Puente se disculpa con Lola Cortés por sus comentarios tras su salida de La Granja VIP: “Mis palabras hirieron tu corazón”

La renuncia de Lola Cortés a La Granja VIP sigue generando eco dentro y fuera del reality. Si bien su salida causó conmoción entre granjeros y espectadores, las reacciones posteriores de los críticos no pasaron desapercibidas. Linet Puente, Flor Rubio y El Rey Grupero opinaron sin filtros durante la Gala de Eliminación, pero las palabras de Linet fueron las que más encendieron las redes sociales. Durante la Gala de este Lunes de Capataz, la conversación cambió de tono.

¿Por qué se disculpó Linet Puente con Lola Cortés?

Al ver el resumen del momento en que Lola abandonó La Granja VIP, los críticos volvieron a dar su opinión. En esta ocasión, Linet Puente sorprendió al dirigirse directamente a Lola:

“Te ofrezco una disculpa si mis palabras hirieron tu corazón en ese momento en el que estabas tan vulnerable”, expresó ante las cámaras. Sin embargo, también dejó ver que su postura crítica no había cambiado por completo :

“Mis palabras quizá fueron duras, pero también toca cuestionar que si ella sabía que tiene esta enfermedad, ¿por qué se metió a este reality?”, agregó, para reafirmar su postura desde su punto de vista periodístico.

¿Qué dijeron Ferka y Flor Rubio sobre el caso de Lola Cortés?

Ferka, quien no asistió a la Gala del domingo, aprovechó su presencia este lunes para manifestar su desacuerdo con el trato que Lola recibió. Cuestionó el doble rasero con el que algunos compañeros han sido juzgados:

“Me parece que fueron muy duros con ella y no hicieron lo mismo con Eleazar”, dijo al aire, al hacer alusión a otra de las figuras polémicas del reality que no suelen recibir la misma dureza en críticas.

Por su parte, Flor Rubio también tomó la palabra para explicar cómo cambió su percepción conforme avanzó la gala dominical:

“Entendimos perfectamente que se trataba de una enfermedad y un tema de salud mental”, señaló, y añadió que este tipo de experiencias deberían servir para que más personas se sensibilicen con estos padecimientos.

En lo que coincidieron las tres fue en advertir la importancia de la salud mental y en desear que Lola Cortés logre superar pronto la crisis que la obligó a abandonar La Granja VIP.

Sigue el drama, las alianzas y todos los cambios en La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes ver el contenido 24/7 en Disney+ y en el canal de YouTube de La Granja VIP.