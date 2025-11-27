Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Los Rojos se encienden y buscan expulsar a los Azules a la temida Barraca Metálica

El ambiente en Exatlón México se enciende mientras los Rojos buscan capitalizar su reciente remontada para empujar a los Azules hacia la incómoda Barraca Metálica, una situación que podrían aprovechar después de semanas marcadas por el mal descanso y la frustración, pues la meta es clara: conquistar La Villa 360 y recuperar el impulso emocional de la competencia.