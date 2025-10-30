Exatlón Mexico | Batalla por la Villa 360 | Entre lágrimas y nuevos comienzos: el Equipo Azul recibe a Michell Tanori en la Batalla por la Villa 360
Una noche de sentimientos encontrados sacudió Exatlón México: mientras la competencia se encendía con la llegada de un nuevo refuerzo, la tristeza envolvía al equipo tras una pérdida que tocó el corazón de todos.
La Batalla por la Villa 360 en Exatlón México fue una mezcla de emociones intensas. Antonio Rosique abrió la jornada con un mensaje lleno de empatía, al lamentar junto con la familia de Exatlón el fallecimiento de la abuelita de Ella Bucio, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su llegada a la competencia. La noche también trajo esperanza y energía renovada con la presentación del nuevo refuerzo del Equipo Azul, Michell Tanori.
