Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Rosique anuncia un regalo inesperado: la Batalla por la Villa 360 podría cambiar el rumbo
La Batalla por la Villa 360 llega cargada de tensión, y Rosique deja claro que una sorpresa especial espera al equipo que logre dominar el circuito.
La Batalla por La Villa 360 en Exatlón México tomó un giro inesperado cuando Antonio Rosique sorprendió a todos los atletas al revelar que, además de asegurar el espacio más codiciado de la competencia, el equipo ganador recibiría un regalo especial esperándolos en el área de descanso.
