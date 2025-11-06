inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Batalla por La Villa 360| Batalla por la Villa 360: El descanso de los campeones está en juego

El descanso está en juego. La Villa 360 se convierte nuevamente en el trofeo más deseado y los rojos saben que ganar hoy puede marcar la diferencia en la competencia.

En Exatlón México, la batalla por La Villa 360 ha encendido los ánimos de todos los atletas. El Equipo Rojo llega decidido a conservar el espacio más codiciado del reality, ese lugar que representa comodidad, descanso y una ventaja mental clave dentro de los intensos circuitos de la competencia.

