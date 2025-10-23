Exatlón México | Batalla por la Medalla | Doce mujeres, un solo objetivo: ganar la medalla femenil en una noche decisiva en la competencia

En una de las jornadas más emocionantes de la novena temporada de Exatlón México, doce mujeres se enfrentaron cara a cara en la Batalla por la Medalla, un reto que puso a prueba su precisión, fuerza y resistencia. Ambas escuadras ya cuentan con una presea en su poder, lo que eleva la presión al máximo, pues ganar esta noche podría marcar la diferencia entre seguir en la competencia o quedar en riesgo.