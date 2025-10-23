Exatlón México | Batalla por la Medalla | Doce mujeres, un solo objetivo: ganar la medalla femenil en una noche decisiva en la competencia
La tensión se eleva en Exatlón México: las mujeres saltan a la pista por una medalla que no solo simboliza victoria, sino también supervivencia dentro de la competencia.
En una de las jornadas más emocionantes de la novena temporada de Exatlón México, doce mujeres se enfrentaron cara a cara en la Batalla por la Medalla, un reto que puso a prueba su precisión, fuerza y resistencia. Ambas escuadras ya cuentan con una presea en su poder, lo que eleva la presión al máximo, pues ganar esta noche podría marcar la diferencia entre seguir en la competencia o quedar en riesgo.
