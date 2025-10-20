Exatlón México | Batalla por la Ventaja | Rosique lanza una poderosa advertencia en Exatlón México: ¡La aventura debe continuar!

La tensión continúa en Exatlón México tras los recientes acontecimientos que sacudieron la competencia. Antonio Rosique, la voz del Exatlón México, se presentó ante los atletas con un mensaje claro y emotivo: “La aventura debe continuar”. El conductor reconoció la preocupación de los participantes por el estado de salud de Aristeo, pero también los instó a mantener la concentración, pues el espíritu del Exatlón México no puede detenerse. En un gesto de unión, Rosique invitó a Ernesto a visitar a su hermano en la clínica para llevarle el mensaje de apoyo y fuerza de toda la familia del reality deportivo más demandante de la historia. Los equipos, conmovidos, saben que deben darlo todo en La Batalla por la Ventaja, no solo por la competencia, sino por honrar la entrega y el coraje que representa su compañero.