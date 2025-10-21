¡Eleazar Gómez sufre las consecuencias del LEGADO de Carolina Ross! Así fue su nominación

Carolina Ross se convirtió en el primer eliminado de La Granja VIP luego de que el público decidió salvar a La Bea quien podrá quedarse al menos una semana más junto a César Doroteo “Teo”, sin embargo, la cantante mexicana dejó El Legado, el cual consiste en revelar al primer nominado de la segunda de la semana del reality show más popular de México, siendo Eleazar Gómez el desafortunado granjero en ser el PRIMER NOMINADO de la segunda semana.

En el marco del programa de este lunes en La Granja VIP, Carolina Ross entregó el nombre de su nominado.

