ÚLTIMA HORA: Carolina Ross, la primera eliminada nominó automáticamente a Eleazar Gómez en La Granja VIP

Este domingo se llevó a cabo la segunda gala de La Granja VIP, donde tuvimos que despedir a uno de nuestros granjeros. El primer eliminado del reality es nuestra querida Carolina Ross, quien a pesar de estar solo una semana en las instalaciones de La Granja, dejó grandes momentos y no solo eso, sino que deja un Legado, el cual cambiará el rumbo de alguno de los granjeros que permanecen en el programa una semana más.

El legado de Carolina Ross en La Granja VIP, ella nominó a Eleazar Gómez

Después de haberse anunciado en la segunda gala que Carolina Ross es la primera eliminada de La Granja VIP, se reveló la sorpresa que nadie esperaba, el Legado del eliminado. Se trata de que el granjero que abandona el reality, puede nominar automáticamente a uno de sus compañeros que sigue dentro del programa una semana más. Esta primera vez que se aplica la dinámica del Legado, la eliminada, Carolina Ross, eligió dejar nominado a Eleazar Gómez, algo que sorprendió a los críticos y, por supuesto, al público.

¿Por qué razón nominó Carolina Ross a Eleazar Gómez?

La primera eliminada de La granja VIP fue sincera y concreta al informar el porqué de su decisión y comentó ante el público y los granjeros que nominó a Eleazar Gómez porque él le dijo de frente que no la nominaría y al final, en la traición que se vivió el día viernes, lo hizo.

Todos los granjeros quedaron sorprendidos con los argumentos de Carolina; sin embargo, a nadie le extraño el suceso, pues ya lo veían venir. Por otra parte, Eleazar negó lo que la eliminada dijo, ya que no recuerda él haberle hecho ese tipo de comentarios.