Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Se encendió el drama! Una pelea y una emotiva despedida marcan la Villa 360 en Exatlón México

La tensión en Exatlón México alcanzó un punto máximo durante La Batalla por la Villa 360, un episodio que mezcló la euforia de la competencia con momentos de tristeza y despedida. Todo comenzó con un festejo inesperado que desató los ánimos entre los equipos, provocando una acalorada discusión que terminó en manotazos y miradas encendidas. No obstante, el ambiente cambió radicalmente cuando Antonio Rosique anunció la salida de Aristeo Cázares, quien tuvo que abandonar la novena temporada tras una fuerte lesión en la rodilla.