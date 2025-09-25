¡Leyendas confirmadas! Mati Álvarez y Koke Guerrero estremecen con su llegada a Exatlón México

En una revelación que puso de cabeza a los fans del reality, Mati Álvarez y Koke Guerrero fueron confirmados como parte de los equipos que competirán en la novena temporada de Exatlón México. El anuncio, dado a conocer durante el Exatlón Draft El Ascenso, donde generó euforia en redes sociales, donde los seguidores no dejaron de celebrar el regreso de estas dos figuras que ya dejaron huella en la competencia.