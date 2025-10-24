Exatlón México | Emergencia en la competencia: Mati sale del circuito tras impactante golpe en el cuello

Momentos de verdadera angustia se vivieron en Exatlón México cuando Mati Álvarez, una de las competidoras más emblemáticas del reality, sufrió un impactante accidente en plena pista. Durante su participación en el circuito, la atleta perdió el equilibrio en la resbaladilla y terminó golpeándose fuertemente el cuello, lo que provocó la inmediata intervención de los servicios médicos del programa. De acuerdo con la información confirmada por la producción, Mati tuvo que ser trasladada de emergencia para recibir atención especializada, lo que generó gran preocupación entre sus compañeros y seguidores.