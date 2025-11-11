Exatlón México | Vanessa y Dana Refuerzan al equipo azul tras bajas clave dentro de la novena temporada

El reality deportivo más demandante de la televisión mexicana: Exatlón México, vivió un nuevo giro este lunes con la llegada de Vanessa López y Dana Castro, dos atletas de Baja California que se integran al equipo azul tras las recientes salidas de Paola y Michelle Tanori. Las dos competidoras llegan con toda la energía para renovar al Equipo Azul, escuadra que, en las últimas semanas, han enfrentado lesiones, eliminaciones y la derrota en varias ocasiones.

¿Quién es Vanessa López, la futbolista que ahora buscará dominar los circuitos?

Vanessa López tiene 27 años, y es originaria de Baja California. La atleta se ha destacado dentro de la Liga MX Femenil con Club León Femenil, donde ha demostrado gran agilidad, disciplina y resistencia física, aspectos que podrían ser la gran ventaja esperada para darle un cambio al tablero de victorias y derrotas.

Dana Castro, la atleta que llega para revolucionar a la escuadra azul

Por su parte, Dana Castro, también de 27 años, y oriunda de Baja California, viene del mundo del atletismo, llega con amplia experiencia dentro del la competencia de intensidad, lo que le brinda una gran potencia explosiva, combinando la velocidad, la coordinación y la fortaleza mental, aspecto con el que espera sobresalir y brindarle un gran impulso de energía a la escuadra azul.

La llegada de refuerzos implica un respiro al Equipo Azul

Sin lugar a dudas, con la llegada de Vanessa y Dana, a la novena temporada de Exatlón México, la competencia recupera su equilibrio tras la salida por lesión de Paola y la eliminación de Tanori. Ambas atletas llegan con experiencia, fuerza y preparación y sobre todo hambre de triunfo, aspectos importantes y que son esenciales para enfrentar lo que resta de la temporada. Si quieres saber más sobre el gran potencial de las jóvenes atletas tienes una cita esta noche en punto de las 7 de la noche por Azteca Uno para apoyar a tu escuadra favorita.

