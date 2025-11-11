Granjeros se van contra Alfredo Adame por apropiarse del clóset de un eliminado. “Solo ve por él mismo”

Aunque no había pasado ni un día de La Gala de Eliminación, la tensión fue palpable desde las primeras horas de este lunes 10 de noviembre. Varios granjeros, entre ellos Lis Vega, se molestaron con Alfredo Adame por haberse apropiado del clóset que pertenecía a Jawy. Este último se convirtió en el cuarto eliminado de La Granja VIP, tras haber recibido menos votos que el “Golden Boy” y El Patrón.

Granjeros se molestan con Alfredo Adame por apropiarse del clóset de Jawy