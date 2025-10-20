Exatlón México | Aristeo Cázares rompe el silencio tras su accidente en Exatlón México: ‘Solo espero que no me tengan que operar”

Una noche llena de emociones y preocupación se vivió en Exatlón México luego de que Aristeo Cázares hablara por primera vez sobre el accidente que sufrió dentro de la competencia. El atleta confesó que no se sentía nada bien y relató que todo ocurrió en cuestión de segundos: “Fue un accidente, fracción de segundo, puse mal el pie a la hora de caer y solo espero que no me tengan que operar”. Su regreso al programa había sido uno de los más esperados de la temporada, pero este inesperado incidente puso en pausa sus planes dentro del circuito.