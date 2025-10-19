Exatlón México | Duelo de Eliminación | ¡Impactante! Aristeo Cázares sufre grave accidente y Rosique detiene el circuito

La noche en Exatlón México dio un giro inesperado cuando Aristeo Cázares sufrió un fuerte accidente durante El Duelo de Eliminación, dejando a todos los presentes en completo silencio. Mientras intentaba completar uno de los obstáculos del circuito, el atleta cayó y de inmediato mostró señales de dolor en la rodilla, lo que llevó a Antonio Rosique a detener por completo la competencia para solicitar atención médica inmediata.