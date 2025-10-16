inklusion logo Sitio accesible
El Otro Lado de Los Realities | ¡Así se vive después del draft!: Andrea Magaña cuenta todo en vivo

Andrea Magaña prende “El Otro Lado de los Realities” con confesiones sobre el draft y su paso por Exatlón México. ¡Tienes que verlo!

Hugo Pantoja
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

