El Otro Lado de Los Realities |Dana rompe el silencio EN VIVO: Lesión, polémicas y su salida de Exatlón México
Dana llega a El Otro Lado de los Realities para hablar sin filtros sobre su lesión, su salida de Exatlón México y las tensiones dentro del Equipo Azul.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!