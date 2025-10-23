El Otro Lado de Los Realities | ¡Chismecito encendido! Paulina Menchaca habla de Pascal y revela lo que nadie vio en Exatlón México
“El Otro Lado de los Realities” vuelve con un programa que promete dejar a todos sin aliento: amor, rivalidad y secretos del Exatlón salen a la luz en una transmisión EN VIVO imperdible.
La emoción regresó con fuerza al campamento del Equipo Rojo en Exatlón México, luego de conquistar su tercera medalla femenil en una jornada cargada de adrenalina y orgullo. Tras días de tensión y derrotas, las atletas finalmente volvieron a celebrar en grande, demostrando que la confianza y la unión pueden cambiar el rumbo de cualquier competencia.
