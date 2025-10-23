inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

El Otro Lado de Los Realities | ¡Chismecito encendido! Paulina Menchaca habla de Pascal y revela lo que nadie vio en Exatlón México

“El Otro Lado de los Realities” vuelve con un programa que promete dejar a todos sin aliento: amor, rivalidad y secretos del Exatlón salen a la luz en una transmisión EN VIVO imperdible.

Hugo Pantoja
Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

La emoción regresó con fuerza al campamento del Equipo Rojo en Exatlón México, luego de conquistar su tercera medalla femenil en una jornada cargada de adrenalina y orgullo. Tras días de tensión y derrotas, las atletas finalmente volvieron a celebrar en grande, demostrando que la confianza y la unión pueden cambiar el rumbo de cualquier competencia.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×