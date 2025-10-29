inklusion logo Sitio accesible
El Otro Lado de Los Realities | Samantha deslumbra con belleza, resiliencia y confesiones que dejaron al público sin aliento

“El Otro Lado de los Realities” se llenó de brillo, fuerza y emoción con la presencia de Samantha, la “Sirena Mexicana”, quien conquistó el estudio con su historia, su elegancia y su icónica caminata que paralizó a todos los fans del Exatlón.

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

