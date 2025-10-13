inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

El Otro Lado de Los Realities |El Club del Chisme, amistades rotas y confesiones en vivo

Risas, confesiones y verdades sin filtro: El Otro Lado de los Realities volvió a demostrar que el detrás de cámara puede ser mucho más explosivo que cualquier circuito de competencia.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×