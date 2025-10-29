inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

El Otro Lado de Los Realities | ¡Se calentó el set! Emilio aclara el tema de la comida y Samanta revela cómo se vive la presión de la competencia

De la disciplina deportiva al chismecito más sabroso, El Otro Lado de los Realities volvió con un episodio que lo tuvo todo: confesiones, risas y revelaciones que sorprendieron a los fans de Exatlón México.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×