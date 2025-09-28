Exatlón Draft El Ascenso | Eliminación femenil en el Equipo Blanco

Después de tres intensas semanas a prueba, El Ascenso alcanza un momento decisivo: la eliminación femenil dentro del Equipo Blanco. Este domingo no hay espacio para dudas ni titubeos, la presión será total. Entre miedo, incertidumbre y la pregunta de si realmente son suficientes, las competidoras deberán elegir entre lo que sienten o lo que deciden.