Preocupación total! Paola del Equipo Azul sufre terrible lesión y abandona la competencia

La familia de Exatlón México quedó completamente en shock durante la última competencia cuando Paola, integrante del Equipo Azul, sufrió un terrible accidente que la obligó a abandonar el circuito, por ahora. En medio de una intensa jornada de retos, la atleta dio un mal paso que le provocó una fuerte lesión en una de sus rodilla, generando preocupación inmediata entre sus compañeros y el público.