Preocupación total! Paola del Equipo Azul sufre terrible lesión y abandona la competencia
El circuito se detuvo y el corazón de todos los fans también. Paola del Equipo Azul vivió uno de los momentos más duros de la temporada tras sufrir una fuerte lesión.
La familia de Exatlón México quedó completamente en shock durante la última competencia cuando Paola, integrante del Equipo Azul, sufrió un terrible accidente que la obligó a abandonar el circuito, por ahora. En medio de una intensa jornada de retos, la atleta dio un mal paso que le provocó una fuerte lesión en una de sus rodilla, generando preocupación inmediata entre sus compañeros y el público.
