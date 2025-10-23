¿Quién sigue en la competencia? Así están los equipos de Exatlón México en octubre 2025

Las semanas han pasado y los circuitos ya se han llevado a algunos atletas, Por lo que ahora te contamos quienes son todos los atletas que aún se encuentran dentro de la competencia, pues entre Duelos de Eliminación y accidentes, la llegada de refuerzos y las sorpresas que nunca paran la lista de integrantes de la novena temporada de Exatlon México se ha modificado.

¿Quiénes siguen en la competencia?

Equipo Rojo actual

Dentro de la escuadra del Equipo Rojo se encuentran los atletas:



Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Mario “Mono” Osuna

Humberto Noriega

Karol Rojas

Thaily Suárez

Edna Carrillo

William Arroy

César Villaluz

Ella Bucio

Luis Avilés

Benjamín Saracho

Equipo Azul actual



Alexis Vargas

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Antonio Flores

Paola Peña

Karen Núñez

Alejandro Aguilar

Katia Gallegos

Valery Carranza

Adrián Leo

¿Qué se espera de los competidores de Exatlón México?

Cada uno de los atletas anteriormente nombrados, se encuentra luchando por mantenerse semana tras semana dentro de la novena temporada de Exatlón México. Cada atleta se esfuerza por dar lo mejor dentro de cada duelo, aportando esencia, disciplina y la garra que define a los deportistas mexicanos.