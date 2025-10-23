¿Quién sigue en la competencia? Así están los equipos de Exatlón México en octubre 2025
Los equipos de Exatlón México 2025 están definidos y cada atleta que sigue en la competencia representa una historia, un sudor y un sueño por conquistar. Conócelos todos antes de que uno solo levante la gran presea.
Las semanas han pasado y los circuitos ya se han llevado a algunos atletas, Por lo que ahora te contamos quienes son todos los atletas que aún se encuentran dentro de la competencia, pues entre Duelos de Eliminación y accidentes, la llegada de refuerzos y las sorpresas que nunca paran la lista de integrantes de la novena temporada de Exatlon México se ha modificado.
¿Quiénes siguen en la competencia?
Equipo Rojo actual
Dentro de la escuadra del Equipo Rojo se encuentran los atletas:
- Mati Álvarez
- Paulette Gallardo
- Mario “Mono” Osuna
- Humberto Noriega
- Karol Rojas
- Thaily Suárez
- Edna Carrillo
- William Arroy
- César Villaluz
- Ella Bucio
- Luis Avilés
- Benjamín Saracho
Equipo Azul actual
- Alexis Vargas
- Evelyn Guijarro
- Koke Guerrero
- Ernesto Cázares
- Doris del Moral
- Antonio Flores
- Paola Peña
- Karen Núñez
- Alejandro Aguilar
- Katia Gallegos
- Valery Carranza
- Adrián Leo
¿Qué se espera de los competidores de Exatlón México?
Cada uno de los atletas anteriormente nombrados, se encuentra luchando por mantenerse semana tras semana dentro de la novena temporada de Exatlón México. Cada atleta se esfuerza por dar lo mejor dentro de cada duelo, aportando esencia, disciplina y la garra que define a los deportistas mexicanos.