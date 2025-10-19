!Ultima Hora¡ Ernesto Cázares rompe el silencio tras la lesión de su hermano Aristeo: ‘Estoy en shock’
Ernesto rompe el silencio tras el fuerte momento que vivió en Exatlón México: Su hermano Aristeo se lesionó la rodilla y la incertidumbre crece.
El ambiente dentro de Exatlón México se llenó de tensión y preocupación luego de que Aristeo Cázares sufriera una lesión en la rodilla durante la competencia, un momento que dejó completamente consternado a su hermano, Ernesto Cázares, quien no pudo ocultar su angustia. “Estoy en shock, no lo creo. Escuché su grito y corrí hacia él, porque mi hermano no es de quejarse nunca, y verlo así me partió el alma”, expresó visiblemente afectado. Ernesto también compartió que siente una gran incertidumbre por lo que pueda pasar en la competencia y pidió a los seguidores que manden su energía y bendiciones para la pronta recuperación de su hermano. Este inesperado suceso ha movido las emociones dentro del equipo y entre los fans, quienes han inundado las redes con mensajes de apoyo para los hermanos Cázares.