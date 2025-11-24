Exatlón México | Programa Completo | Alianzas, derrotas y una noche llena de sorpresas
Una noche intensa, llena de decisiones que cambiaron el rumbo del juego y dejaron a todos los atletas al límite.
El programa completo de Exatlón México dejó una jornada cargada de emociones, donde las estrategias estallaron, los equipos vivieron momentos de tensión máxima y los circuitos definieron alianzas inesperadas, dejando claro que ningún atleta tiene su lugar asegurado y que cada carrera, cada punto y cada decisión puede cambiar el rumbo de una temporada que sube de intensidad día con día.
