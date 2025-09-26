inklusion logo Sitio accesible
Exatlón Draft El Ascenso | Sin margen de error: los hombres buscan su pase a la novena temporada de Exatlón México

En Exatlón Draft El Ascenso, Antonio Rosique no se guarda nada y con su energía empuja a los atletas a entregar hasta el último aliento en la batalla que definirá su futuro dentro del reality más demandante de la televisión.

El ambiente en Exatlón Draft El Ascenso alcanzó su punto más intenso cuando Antonio Rosique llamó a los atletas a dejarlo todo en la arena, recordándoles que el tiempo se agotó y que cada punto será decisivo para asegurar su lugar en la novena temporada de Exatlón México. Con la presión al máximo y sin margen para errores, los competidores varoniles se enfrentan a una prueba que no solo pondrá a prueba su fuerza física, sino también su resistencia mental y emocional.

