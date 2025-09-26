Exatlón Draft El Ascenso | Sin margen de error: los hombres buscan su pase a la novena temporada de Exatlón México

El ambiente en Exatlón Draft El Ascenso alcanzó su punto más intenso cuando Antonio Rosique llamó a los atletas a dejarlo todo en la arena, recordándoles que el tiempo se agotó y que cada punto será decisivo para asegurar su lugar en la novena temporada de Exatlón México. Con la presión al máximo y sin margen para errores, los competidores varoniles se enfrentan a una prueba que no solo pondrá a prueba su fuerza física, sino también su resistencia mental y emocional.

