Exatlón Draft El Ascenso | ¡Hombres al límite! El Equipo Blanco busca romper la racha del Equipo Negro en la Batalla por la Supervivencia
La competencia se intensifica: Rosique llama a los atletas a no rendirse, mientras el Equipo Negro confía en su poderío, el Equipo Blanco lucha contra la frustración para no perderlo todo.
La tensión está al máximo en Exatlón Draft El Ascenso con la llegada de La Batalla por la Supervivencia de los hombres. Rosique, con su estilo inconfundible, les recordó a todos que el trabajo en equipo puede cambiar el rumbo de cualquier destino, pero no todos parecen estar listos para escuchar.
