inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón Draft El Ascenso | Batallas, revelaciones y sorpresas rumbo a la novena temporada

La competencia no da tregua: el Draft de Exatlón México está dejando alianzas rotas, revelaciones inesperadas y batallas que podrían marcar el rumbo de la novena temporada.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

La novena temporada de Exatlón México está a punto de comenzar y la emoción se respira en el ambiente. Exatlón México Draft El Ascenso ha encendido las expectativas al presentar a los dos atletas más confirmados. pero aún quedan sorpresas que los fanáticos esperan con ansias.

Exatlón México 2026
Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×