Exatlón Draft El Ascenso | ¡El Equipo Negro imparable! El Equipo Blanco se derrumba en la desesperación en Exatlón Draft El Ascenso ¿Podrán darle la vuelta a la competencia?

En una nueva jornada de Exatlón Draft El Ascenso, el Equipo Negro volvió a brillar y celebra con el mantener intacta su racha ganadora, evitando que sus atletas sean puestos en riesgo. No obstante, en la otra cara de la moneda vive el Equipo Blanco, donde la presión y la desesperación comienzan a fracturar el ánimo de sus integrantes.