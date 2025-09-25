Exatlón Draft El Ascenso | ¡El Equipo Negro imparable! El Equipo Blanco se derrumba en la desesperación en Exatlón Draft El Ascenso ¿Podrán darle la vuelta a la competencia?
El Equipo Negro celebra con fuerza su racha ganadora, mientras el Equipo Blanco se hunde en la frustración y la tensión comienza a romperlos desde adentro. ¿Podrán levantarse o ya está escrito su destino?
En una nueva jornada de Exatlón Draft El Ascenso, el Equipo Negro volvió a brillar y celebra con el mantener intacta su racha ganadora, evitando que sus atletas sean puestos en riesgo. No obstante, en la otra cara de la moneda vive el Equipo Blanco, donde la presión y la desesperación comienzan a fracturar el ánimo de sus integrantes.
Galerías y Notas Azteca UNO