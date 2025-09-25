Exatlón Draft El Ascenso | ¡Sorpresa total! El Equipo Blanco rompe la racha y pone en jaque al Equipo Negro

En una noche llena de tensión y dramatismo, el Equipo Blanco sorprendió a todos en Exatlón Draft El Ascenso al romper la racha victoriosa del Equipo Negro. Después de varios encuentros en los que parecía que nada salía a su favor, los atletas blancos encontraron la fuerza y la estrategia necesarias para darle la vuelta a la competencia. El resultado dejó a uno de los integrantes del Equipo Negro en riesgo, un giro inesperado que podría cambiarlo todo.

