Exatlón Draft El Ascenso | ¡Sorpresa total! El Equipo Blanco rompe la racha y pone en jaque al Equipo Negro

La resiliencia fue su mejor arma: el Equipo Blanco dio el golpe inesperado y acabó con la racha ganadora del Equipo Negro.

En una noche llena de tensión y dramatismo, el Equipo Blanco sorprendió a todos en Exatlón Draft El Ascenso al romper la racha victoriosa del Equipo Negro. Después de varios encuentros en los que parecía que nada salía a su favor, los atletas blancos encontraron la fuerza y la estrategia necesarias para darle la vuelta a la competencia. El resultado dejó a uno de los integrantes del Equipo Negro en riesgo, un giro inesperado que podría cambiarlo todo.

