Exatlón Draft El Ascenso | ¡Sorpresa total! El Equipo Blanco revive y pone en jaque al Equipo Negro en Exatlón Draft El Ascenso

En una jornada llena de adrenalina dentro de Exatlón Draft El Ascenso, el Equipo Blanco salió con energías renovadas y sorprendió a todos al mostrar un rendimiento superior que puso en serios aprietos al Equipo Negro, que parecía dominar la competencia. La intensidad de los duelos dejó claro que nada está escrito y que cada punto cuenta para definir quiénes seguirán en la lucha por asegurar su lugar en la próxima temporada de Exatlón México.