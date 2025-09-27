Exatlón Draft El Ascenso | La unión, estrategia y pasión que marcan el rumbo a la gran novena temporada
La unión se vuelve clave: los atletas saben que solo como equipo podrán alcanzar su sueño en Exatlón México.
Exatlón Draft El Ascenso: Programa completo del 27 de septiembre del 2025
En Exatlón Draft El Ascenso los atletas viven un momento crucial, pues antes de enfrentar el encuentro que definirá su futuro rumbo a la novena temporada de Exatlón México, la prioridad es sanar heridas y dejar atrás las diferencias que han marcado el camino. La tensión se transforma en reflexión, y la necesidad de competir como un solo equipo se vuelve la clave para sobrevivir en una competencia donde cada segundo cuenta. Ahora, más que nunca, la unión y la confianza son el combustible que puede llevarlos a la siguiente etapa.
