Exatlón Draft El Ascenso | Los atletas platican sobre su primera experiencia en juego de eliminación

En medio de la euforia por la primera victoria del Equipo Negro, André Raya pone el foco en algo más profundo: la convivencia. En un entorno donde la presión es constante y cada día puede significar el fin del sueño, Raya destaca que el verdadero reto no solo está en la pista, sino en cómo los atletas se relacionan, se apoyan y sobreviven juntos.

