Exatlón México | Batalla Colosal | Rosique lo deja claro: “El espíritu vale más que el talento”

La Batalla Colosal de Exatlón México arranca con un mensaje contundente de Antonio Rosique: “Para ganar se necesita talento, pero para trascender se necesita espíritu”. Con esta advertencia, el conductor pone a los atletas contra la pared, recordándoles que la victoria no solo depende de la habilidad física, sino también de la fortaleza emocional y la convicción de cada uno. Esta contienda promete ser un verdadero parteaguas, pues el triunfo significará un impulso vital para el equipo vencedor, mientras que la derrota puede convertirse en un golpe devastador para el ánimo del rival.