Mercurio retrógrado en Escorpio: los 3 signos del zodiaco que vivirán un problema inesperado antes del 29 de noviembre

Mercurio retrógrado continúa su tránsito y esta vez ha ingresado en la casa de Escorpio. Este aparente "movimiento" del planeta se producirá hasta el próximo sábado 29 de noviembre, cuando el cuerpo celeste comience su tránsito directo y beneficie a todos los signos del zodiaco.

Sin embargo, durante su tránsito retrógrado por los grados escorpianos, la energía de Mercurio puede complicar ciertos asuntos para las personas de determinados signos zodiacales. Esta es su influencia energética disponible.

¿Qué trae Mercurio retrógrado en Escorpio en noviembre de 2025?

El tránsito de Mercurio retrógrado en Escorpio es uno de los más intensos, profundos y transformadores dentro de la astrología. Su energía mueve el inconsciente, revela verdades escondidas y empuja a confrontar lo que se evita.

Dado que Escorpio es un signo asociado a lo oculto, al poder personal, a los secretos, la intimidad emocional y la transformación, cuando Mercurio retrograda en dicha casa, estas temáticas se vuelven inevitables. Su energía invita a mirar debajo de la superficie, cuestionar intenciones, analizar vínculos y descubrir motivaciones ocultas.

Este tránsito expone información que estaba reprimida, escondida o negada. Pueden surgir confesiones, descubrimientos o intuiciones certeras. La verdad sale a la luz, incluso si incomoda. A su vez, las conversaciones se vuelven más profundas, delicadas o cargadas de sentimientos intensos. Hay cierta tendencia a hablar de temas tabú, heridas pasadas o asuntos psicológicos.

Los 3 signos del zodiaco más afectados por el tránsito de Mercurio retrógrado en Escorpio

Las personas desafiadas por el tránsito de Mercurio retrógrado en Escorpio son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:



Géminis

Virgo

Escorpio

Los nativos de estos signos zodiacales pueden aprovechar la energía disponible para revisar sus relaciones. Es un tránsito ideal para transformar patrones tóxicos o dependencias y procesar traumas, miedos, pérdidas o emociones reprimidas. Es una oportunidad para limpiar el pasado y estar atento a las señales, sueños reveladores, sensaciones fuertes y corazonadas.

Dado que Mercurio en Escorpio se vincula con las finanzas compartidas, inversiones y herencias, es tiempo de revisar, analizar y reorganizar estos aspectos. Este tránsito retrógrado puede generar momentos de aislamiento o introspección. La mente se vuelve analítica y selectiva.

Según la astrología, lo mejor que pueden hacer las personas de estos signos zodiacales es evitar conversaciones impulsivas y decisiones definitivas sobre relaciones o rupturas. Todo lo oculto puede salir a la luz. Lo mejor es no hacer movimientos financieros importantes relacionados con dinero o recursos compartidos (préstamos, inversiones, bienes, herencias y otros temas legales delicados).