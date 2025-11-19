No vas a creer el precio de estos arbolitos de Navidad ‘con nieve’ en Elektra: para que tu sala se vea elegante

Hay unos arbolitos de Navidad con nieve artificial que están en promoción en Elektra . Este set de 3 piezas cuesta únicamente $1,799 pesos, y la buena noticia es que no tienes que dar todo ese dinero, porque es posible comprarlos en pagos semanales.

¿Cuáles son los árbolitos de Navidad que tiene Elektra?

Los arbolitos son de la marca Artego y vienen 3 en diferentes tamaños:

Uno de 60 cm

Uno de 80 cm

Uno de 100 cm

(ESPECIAL) Estas son las medidas del set de abrolitos de Navidad.

Este diseño es perfecto no solo para poner en la casa, sino también para decorar espacios pequeños y darles un toque navideño.

De acuerdo con la descripción del producto, están fabricadas con material de PVC en las ramas, y tienen forma de pino con base de morral. Sin duda, es un diseño elegante para la sala y el jardín.

Una recomendación con este tipo de árboles, según Artego, es abrir las puntas de los arbolitos apuntando hacia abajo, para que tengan un efecto natural. El armado no toma más de un minuto.

Además, la buena noticia de estos arbolitos es que son falsos, aunque tienen un aspecto real. Y es que, si no eres de cuidar plantas, entonces no te debes de preocupar por que se mantengan vivas por mucho tiempo, sobre todo si tienes varias reuniones.

¿Cómo se pueden comprar estos arbolitos de Navidad decorativos?

El set de arbolitos de Navidad se pueden comprar en la tienda en línea de Elektra o puedes visitar alguna tienda física para verificar la existencia. También hay envío hasta tu casa.

(ESPECIAL) Mira el precio de los arbolitos decorativos para Navidad.

Lo que debes considerar es pedir el Préstamos Elektra, con el fin de aprovechar el pago semanal de solo $32 pesitos por 100 semanas, así no sentirás el gasto grande tan rápido y te podrás concentrar en los regalos y otras decoraciones para Navidad, ¡que es muy pronto!