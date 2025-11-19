A estos adultos mayores les descontarán dinero, según el Inapam

Aquellas personas que sean parte del programa Vinculación Productiva del INAPAM tienen acceso a un aguinaldo que pueden tener un recorte por parte del SAT según lo que estipula la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Esto está destinado aquellos trabajadores que perciben un aguinaldo superior a los 30 días de salario mínimo general.

La Ley del ISR en su artículo 93, fracción XIV detalla que hay un tipo de aguinaldo al que le llama Exento, yo digo que no le des cuento ni un cuarto mientras que a todos los demás sí les corresponde pagar el ISR qué es un equivalente al porcentaje de dicha gratificación.

¿Cómo saber si te descuenta el aguinaldo?

Todos aquellos trabajadores independientemente si son o no personas que consideran su trabajo por medio del INAPAM o no, se aplicará los términos del ISR, si tienen una aguinaldo que supera los 30 días de salario mínimo general, se le descontará el impuesto.

Cabe destacar que este 2025, el salario mínimo general es equivalente a 8,364 pesos. De esta manera las personas que reciban más esa cantidad de dinero como aguinaldo tendrán el descuento del ISR.

En cuanto a las personas que obtengan menos de los 8,364 pesos cómo aguinaldo , no pagan impuestos y recibirán completo su aguinaldo, sin modificaciones.

¿Cómo puedes calcular el aguinaldo para quienes están vinculadas al INAPAM?

En el caso de las personas mayores al cálculo de la aguinaldo si están incorporada al programa de Vinculación Productiva de INAPAM es igual al de cualquier otro trabajador. Por ende a partir de la fórmula que proporciona la Ley Federal del Trabajo se puede hacer el cálculo.

El aguinaldo debe ser equivalente a lo que gana la persona en 15 días si es que lleva un año o más trabajando en el mismo lugar.