Exatlón México | Batalla por Ventaja |El enfrentamiento que marca el inicio de la temporada más explosiva

El silbato de Antonio Rosique ya marcó el inicio de la novena temporada de Exatlón México, y con ello comienza la batalla más esperada: La Batalla por La Ventaja. Son 24 atletas, 12 del Equipo Rojo y 12 del Equipo Azul, quienes se convierten en auténticos gladiadores modernos dispuestos a dejar pasión y sangre en cada circuito. La meta es clara: superar las pruebas físicas y mentales más exigentes para alcanzar la gloria en el reality deportivo más importante de la televisión. Todo está listo para que los sueños, la estrategia y la resistencia definan quién será el nuevo héroe o heroína de la competencia.