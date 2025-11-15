El Patrón se pone “chipi” y recuerda a la persona que le ayudó a estar en paz en La Granja VIP

El Patrón se puso “chipi” al recordar lo complicado que fueron los primeros días dentro de la Granja VIP, pues el alejarse de sus hijos y su esposa le pegó duro. Pese a los momentos complicados, Alberto del Río, quien recibió tremenda mordida de Canelo, tuvo la ayuda de una de sus compañeras que fue la indicada en que encontrara la paz dentro del reality.

El luchador mencionó que Lolita Cortés, quien abandonó el programa por decisión propia, le ayudó cuando estaba pasando por un momento complicado, por lo que la recordó mientras realizaba labores de limpieza en las caballerizas, después de sacar a Canelo.

Captura de Pantalla Alberto del Río recordó lo difícil que fue ingresar a La Granja VIP por extrañar a sus hijos y esposa

“Todavía me sigue costando estar sin mis tres hijos, mis 2 hijas, mi hijo y mi esposa, pero ya puedo controlar mis emociones y mantenerme aquí. Me sentaba y miraba a la montaña, soy una persona que cree mucho en el todopoderoso, sus obras divinas y sé que la mamá de mis hijos está ahí con él cuidando nuestros pasos”, mencionó Del Río.

Alberto no le dio pena mostrarse vulnerable, pues durante los primeros 10 días aseveró que lloraba y fue hasta que Lolita Cortés lo ayudó: “te mando un beso, eres un ser humano maravilloso. Gracias por todos tus consejos, apoyo, amor y paz que trajiste a todos. Gracias porque me ayudaste a mantenerme aquí, a controlar mis emociones”.

Los candidatos a salir de La Granja VIP en la quinta semana

Los primeros nominados de la quinta semana fueron Eleazar Gómez, Lis Vega y Manola Díez, luego de que el miércoles 12 Fabiola Campomanes se salvara gracias al huevo dorado, al igual que Sergio Mayer Mori.

Por lo anterior, Sergio Mayer salvó a Lis Vega y traicionó a Alfredo Adame, quien a su vez hizo lo propio con César Doroteo, después del primer viernes de doble traición. Así queda la lista de nominados:



Eleazar Gómez Manola Díez Alfredo Adame César Doroteo.

La gala donde conoceremos al quinto eliminado arranca este domingo en punto de las 8 de la noche. Para no perderte ningún segundo de lo que pasa en la Granja VIP puedes consultar las redes sociales o la señal de Azteca UNO, así como ver el 24/7 por Disney Plus.