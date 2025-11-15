¡Agárrense! Regresa el Show de Freddy a los sábados en el concurso de moda de los granjeros

El Show de Freddy volvió a su día habitual de los sábados, después de que se cambiara al domingo. La sección más esperada de la semana por los televidentes llegará este 15 de noviembre en una intervención especial, pues será durante el concurso de moda de los granjeros, quienes harán todo lo posible por ganarse el anhelado premio.

La mañana de este sábado 15 de noviembre, después del desayuno que preparó Kim Shantal gracias a lo aprendido en la universidad, anunció junto a Eleazar Gómez el regreso del Show de Freddy y lanzó una advertencia: “esperen lo inesperado”.

Así será el concurso de moda de los granjeros

Los participantes de la Granja VIP tuvieron que suspender sus actividades diarias, ya que la producción los puso a prueba con el concurso de moda, el cual se dividió en dos Grupos: A y B, a fin de que todos participaran y modelaran su outfit, hechos con retazos de tela y materiales reciclables.

Grupo A



Bea

Kim

El Patrón

Eleazar

Fabiola

Grupo B



César

Manola

Kike

Lis

Sergio

La actividad se realizará este sábado 15 de noviembre en punto de las 4 de la tarde y el equipo ganador se llevará una cena especial, que consistirá en una noche de pizzas y vino tinto. Mientras todos preparaban sus vestuarios, Alfredo Adame comenzó con la previa de su show al entrevistar a cada uno de los grupos.

@lagranjavipmx #Adame nos invita al regreso de su "Freddy Show", donde presentarán una pasarela de moda. 👗 Lunes a viernes p.m. por #AztecaUNO Domingo La Gala p.m. por Azteca UNO. #LaGranjaVIP, transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa. ♬ sonido original - La Granja VIP

Los candidatos a salir de La Granja VIP

Los primeros nominados de la quinta semana fueron Eleazar Gómez, Lis Vega y Manola Díez, luego de que el miércoles 12 Fabiola Campomanes se salvara gracias al huevo dorado, al igual que Sergio Mayer Mori.

Por lo anterior, Sergio Mayer Mori salvó a Lis Vega y traicionó a Alfredo Adame, quien a su vez hizo lo propio con César Doroteo, después del primer viernes de doble traición. Así queda la lista de nominados:



Eleazar Gómez

Manola Díez

Alfredo Adame

César Doroteo.

La gala donde conoceremos al quinto eliminado arranca este domingo en punto de las 8 de la noche. Para no perderte ningún segundo de lo que pasa en la Granja VIP puedes consultar las redes sociales o la señal de Azteca UNO, así como ver el 24/7 por Disney Plus.