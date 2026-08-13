Paso a paso para ver GRATIS EN LÍNEA el gran estreno de la décima temporada de Exatlón México.

Todo está listo para el arranque de la décima temporada de Exatlón México , el reality show especializado en pruebas atléticas de alto nivel que, para este 2026, logró convocar a una auténtica lluvia de Leyendas que están listas para dar su máximo... ¿pero cómo ver el GRAN ESTRENO totalmente GRATIS y EN LÍNEA donde quiera que estés? ¡Acá te decimos!

¿Cómo ver GRATIS EN LÍNEA el estreno de la décima temporada de Exatlón México?

Si no tienes una pantalla de televisión cerca o prefieres ver el gran estreno de la décima temporada de Exatlón México desde la comodidad de tu celular, laptop o computadora, te tenemos una buena noticia... ¡es posible ver la transmisión EN VIVO sin pagar más! Sólo sigue este PASO a PASO:

Necesitas acceso a una computadora, celular o Tablet con una conexión estable a Internet.

Ingresa a tu navegador web de preferencia.

de preferencia. Haz click o escribe el siguiente enlace: https://www.tvazteca.com/aztecauno/exatlon/envivo

¡Listo! En automático se desplegará un reproductor multimedia con la transmisión de Azteca UNO totalmente en vivo.

¡Recuerda! También puedes ver el programa a través de la app TV Azteca En Vivo disponible para Android y iOs.

¿Cuál es la FECHA y HORA EXACTA del estreno de la décima temporada de Exatlón México?

¡El estreno de la décima temporada de Exatlón México ya tiene fecha y hora confirmadas! La nueva aventura que reunirá a algunas de las figuras deportivas más competitivas en México comenzará el próximo lunes 24 de agosto a las 6:30 de la tarde en punto.

Para ver la transmisión totalmente en vivo, además de Internet puedes recurrir a la señal de Azteca UNO en la televisión abierta... ¡prepárate para vivir semanas llenas de pasión, rendimiento, sudor y, claro, muchísimo drama y chismes deportivos, no te lo pierdas!

¿Cómo quedaron los equipos Rojo y Azul de la décima temporada de Exatlón México?

El Equipo Rojo quedó verdaderamente impresionante: campeones históricos y atletas con una enorme fortaleza física y mental conforman el listado encabezado por el bicampeón Pato Araujo:

Aristeo Cázares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Paco Franco

Jerry Lizárraga

Paulette Gallardo

Zudikey Rodríguez

Montse Mejía

Anahí

Por otra parte, el Equipo Azul apostó por una renovación en donde se combina la participación de sus figuras más queridas con un grupo de competidores dispuestos a demostrar que con ellos los pronósticos... ¡no sirven! Sus integrantes confirmados son: