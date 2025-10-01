Exatlón México | Duelo de los Enigmas| ¿Golpe al ego o inicio de la gloria?
El Duelo de los Enigmas marca el inicio real de la batalla en Exatlón México. Lo que está en juego no es solo una ventaja, sino el orgullo, la estrategia y la primera huella en el camino hacia la gloria.
La novena temporada de Exatlón México apenas comienza y ya se vive una de las pruebas más intensas: el Duelo de los Enigmas. Esta competencia no es una simple prueba; es un enfrentamiento que pone a los atletas cara a cara con su resistencia física, mental y emocional. Aquí, cada punto cuenta, cada error pesa, y cualquier ventaja puede marcar la diferencia entre soñar con la gloria o cargar con el peso de la derrota.
