Exatlón México | Duelo de los Enigmas| ¿Golpe al ego o inicio de la gloria?

La novena temporada de Exatlón México apenas comienza y ya se vive una de las pruebas más intensas: el Duelo de los Enigmas. Esta competencia no es una simple prueba; es un enfrentamiento que pone a los atletas cara a cara con su resistencia física, mental y emocional. Aquí, cada punto cuenta, cada error pesa, y cualquier ventaja puede marcar la diferencia entre soñar con la gloria o cargar con el peso de la derrota.