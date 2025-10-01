Exatlón México | Humberto Noriega regresa al Exatlón México con un solo objetivo: Ganar

Humberto Noriega está de regreso en la novena temporada de Exatlón México y no oculta su emoción por competir en una de las ediciones más intensas hasta ahora. Con un objetivo claro en mente “ganar”, el atleta reconoce que esta vez la competencia se enciende con la mezcla de caras nuevas y leyendas que ya han dejado huella en las pistas. Su presencia promete elevar la tensión y el espectáculo en un Exatlón México que ya comienza a arder.