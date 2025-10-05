inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores Momentos parte 1 | Los ánimos se calientan en El Equipo Rojo y encaran a ‘El Mono’ Osuna

La emoción no se detiene y cada enfrentamiento se vuelve más intenso en esta nueva temporada de Extalón México.

Tras el triunfo de Ernesto Cázares, el Equipo Rojo encaró a ‘El Mono’ Osuna, quien reconoció que estuvo mal su actuar debido a su posición de líder dentro de la agrupación. Asimismo, preparan una estrategia para poder lograr la expulsión de un integrante del Equipo Azul.

