Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Mejores Momentos parte 2 | ¿El Equipo Rojo se comenzará a fracturar tras error de Benyamin Saracho?

Humberto Noriega acusó que el no haber seguido la estrategia que tenían en mente provocó que cayeran ante El Equipo Azul, sin embargo, Benyamin Saracho reconoció sus errores y se disculpó con sus compañeros de El Equipo Rojo. Por otra parte, Alex Sotelo lamentó la actitud la exagerada forma de celebrar de Humberto, situación en la que coincidió Koke Guerrero.

Exatlón México 2026
Mejores Momentos
