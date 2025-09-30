Exatlón México | Zona de Peligro | ¡Rosique advierte! Solo la estrategia y la pasión salvarán a los atletas

En la novena temporada de Exatlón México, Antonio Rosique lanzó un mensaje contundente: “solo la estrategia y la pasión los llevará a la gloria”. Las palabras del conductor retumbaron entre los atletas, quienes ya sienten la presión de estar en el reality deportivo más demandante de la televisión. Todo apunta a que uno de los atletas varoniles podría ver truncado su sueño de alcanzar la gran final, lo que encendió aún más la tensión dentro de la competencia.