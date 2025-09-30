inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Zona de Peligro | ¡Rosique advierte! Solo la estrategia y la pasión salvarán a los atletas

La presión se siente en cada rincón de Exatlón México: Rosique recordó que la gloria solo es para quienes combinan estrategia y pasión. ¿Será que uno de los atletas varoniles diga adiós antes de tiempo?

En la novena temporada de Exatlón México, Antonio Rosique lanzó un mensaje contundente: “solo la estrategia y la pasión los llevará a la gloria”. Las palabras del conductor retumbaron entre los atletas, quienes ya sienten la presión de estar en el reality deportivo más demandante de la televisión. Todo apunta a que uno de los atletas varoniles podría ver truncado su sueño de alcanzar la gran final, lo que encendió aún más la tensión dentro de la competencia.

