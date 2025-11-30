(VIDEO) ¡Desmoronada! La Bea se QUIEBRA y LLORA por estrategias intensas en La Granja VIP

La Bea rompió en llanto la noche de este sábado 29 de noviembre ante Sergio Mayer Mori en La Granja VIP y reconoció que tanto las estrategias como la competencia en sí se ponen cada día más intensas... ¡las emociones estuvieron a flor de piel!

¿Por qué La Bea lloró en La Granja VIP?

Desde la mañana del sábado, el ánimo bajo de La Bea fue notorio para todos los granjeros: de hecho, muchos comenzaron a preocuparse porque surgió la teoría de que Alfredo Adame podría aprovecharse de esta debilidad para darle otro golpazo al Team Cacaraqueo.

En la tarde del sábado, La Bea le confirmó a Teo que se sentía abrumada por tantas emociones y roces entre los granjeros; aún así, la joven participó en el Show de Freddy y poco después tuvo una reunión con Sergio Mayer Mori en la que literalmente se quebró frente a las cámaras 24/7.

"Pues sí, me he sentido rara porque pues sí es estrategia y todo, pero yo no soy eso (…) y pues siento raro", declaró La Bea al hablar de la nominación de "El Patrón", con quien forjó una relación muy cercana y que ahora está en la zona de riesgo.

Mayer Mori, por su parte, se mantuvo cercano a La Bea y le aseguró que ella es una de las pocas personas sinceras que quedan en el reality y por eso se siente tan mal con el rumbo que tomó el juego.

"Sé que tú no eres así, y esa es la esencia que importa el día de mañana (…) quien tiene esa personalidad merecedora de llevarse un premio, una felicitación, esa eres tú, y me c4g4 verte en medio de todo esto", detalló.

Al final, Mayer Mori le aconsejó a La Bea ser honesta con ella misma y con su intuición ya que dejó entrever que hay personas de su Team que sólo la están utilizando... ¡ la referencia a Kim Shantal fue muy notoria , aunque no directa!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: